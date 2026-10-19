Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yenip 16 puanla ligde 4. sıraya yükseldi - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yenip 16 puanla ligde 4. sıraya yükseldi

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Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenerek Thomas Reis yönetimindeki 4. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi bu sonuçla ligde 16 puana ulaşıp 4. sıraya çıkarken, Beşiktaş 15 puanda kalıp 5. sıraya indi.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde durdurulamıyor.

Bordo-mavili takım, Alman teknik adam yönetiminde Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig'de art arda 3. maçından galibiyetle ayrıldı. UEFA Konferans Ligi'nde Kups Kuopio'yu mağlup eden Karadeniz ekibi, böylelikle 4 resmi maçını da kazanmayı başardı.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı da 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Reis yönetiminde 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koydu.

Trabzonspor, aldığı galibiyetle 16 puanla 4. sıraya yükselerek Beşiktaş'ı geride bıraktı.

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında yara aldı

Beşiktaş ise Trabzon deplasmanında yara aldı.

Dış sahada kötü grafiğini de sürdüren siyah-beyazlılar, 4. deplasman maçında 3. yenilgisini yaşadı.

Ligde 15 puanda kalan Beşiktaş, yerini Trabzonspor'a kaptırarak 5. sıraya geriledi.

Salah, skor üretmeye devam etti

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, skor katkısı vermeye devam etti.

Ligde 8. golüne ulaşarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan Salah, resmi maçlarda 9 gol kaydetti.

Trabzonspor'un ilk golünü atan Ozan Tufan, maçtan sonra orta alana toplanan takım arkadaşlarıyla üçlü çektirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yenip 16 puanla ligde 4. sıraya yükseldi - Son Dakika
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