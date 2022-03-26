Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

26.03.2022 16:02
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda koordinasyon, 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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