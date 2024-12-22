Trabzonspor, Bodrum FK'yi 1-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Bodrum FK'yi 1-0 Yendi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yi Malheiro'nun golüyle geçti.

22.12.2024 21:47
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Stat: Papara Park

Hakemler: Ozan Ergün, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Ali Şahin Yılmaz (Dk. 46 Enis Destan), Lundstram, Eren Elmalı (Dk. 90+3 Arif Boşluk), Mendy, Ozan Tufan, Cham (Dk. 90+4 Salih Malkoçoğlu), Cihan Çanak (Dk. 72 Umut Güneş), Nwakaeme, Banza

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 72 Herelle), Celustka (Dk. 82 Ege Bilsel), Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 90+1 Brazao), Taylan Antalyalı, Fredy (Dk. 83 Ahmet Aslan), Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov (Dk. 72 Puscas), Seferi

Gol: Dk. 86 Malheiro (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Ali Şahin Yılmaz, Dk. 80 Nwakaeme, Dk. 86 Malheiro, Dk. 90+3 Mendy (Trabzonspor), Dk. 52 Sousa, Dk. 90+2 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.

47. dakikada sağ taraftan Malheiro'nun yerden pasında altıpasta Banza'nın topuğuyla kaleye göndermek istediği top, yandan auta gitti.

51. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Sousa, sol üst köşeye doğru giden topu kornere çeldi.

54. dakikada ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'nin ayağının dışıyla içeriye çevirmek istediği top, savunmaya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Sousa, tehlikeyi önledi.

56. dakikada Üzeyir Ergün'ün soldan ortasında Mohammed'in şutunda savunmaya çarpan top, yakın mesafedeki Dimitrov'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

67. dakikada Banza'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda top, kaleci Sousa'da kaldı.

74. dakikada Umut Güneş'in ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda, kaleci Sousa sol tarafına yatarak topu kornere çeldi.

86. dakikada Trabzonspor golü buldu. Cham'ın pasında ceza alanı dışından Malheiro'nun şutunda top, kaleci Sousa'nın sağından filelere gitti: 1-0.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Bodrum FK'yi 1-0 Yendi - Son Dakika

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