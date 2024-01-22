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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Galatasaray maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman rondo ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
22.01.2024 - 14:21,
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Galatasaray karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Rondo ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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