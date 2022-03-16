Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

16.03.2022 19:42
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Mart Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Mart Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve şut oyunları ile süren antrenman, çift kale maçla son buldu.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, 18 mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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