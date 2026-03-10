Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Zecorner Kayserispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.
Takımdaki diğer oyuncular ise 5'e 2 çalışmasının ardından dayanıklılık antrenmanı yaptı.
Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
