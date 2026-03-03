Trabzonspor Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Trabzonspor Çeyrek Finale Yükseldi

03.03.2026 23:20
Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 4-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4. ve son haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 4-2 mağlup eden Trabzonspor, çeyrek finale yükseldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Felipe Augusto, 69. dakikada Mustafa Eskihellaç, 83. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

Başakşehir'in golleri ise 46. dakikada Nuno da Costa ile 66. dakikada Ivan Brnic'ten geldi.

Trabzonspor, kupada çeyrek finale yükseldi

Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Grup aşamasını 3 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda 9 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek final bileti aldı.

A Grubu'nda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yapan son şampiyon Galatasaray, 12 puanla zirvede yer aldı ve çeyrek finale yükseldi.

Alanyaspor da grup aşamasını 7 puanla üçüncü basamakta tamamladı.

Başakşehir, Türkiye Kupası'na veda etti

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi.

A Grubu'nda oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinden de mağlubiyetle ayrılan RAMS Başakşehir, 6 puanla 4. basamakta yer aldı ve kupaya veda etti.

Penaltı kararı, VAR sonucu faule döndü

RAMS Başakşehir'de Senegalli futbolcu Ousseynou Ba, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'ın, Ba'nın müdahalesi sonucunda yerde kalması üzerine maçın hakemi Ozan Ergün, penaltı kararı verdi. Hakem Ergün, Ba'yı da kırmızı kartla cezalandırdı.

Ozan Ergün, VAR hakemlerinin uyarısının ardından pozisyonun ceza sahası içinde olmadığı gerekçesiyle kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.

Lövik'in yerine Mustafa Eskihellaç ilk 11'de

Trabzonspor'da esame listesinde ilk 11'de bulunan Mathias Lövik, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Maç öncesinde ısınma esnasında sağ üst arka adalesinde gerginlik hissettiği öğrenilen Norveçli futbolcunun yerine Mustafa Eskihellaç ilk 11'de yer aldı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

