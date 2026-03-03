Trabzonspor Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Trabzonspor Çeyrek Finale Yükseldi

Trabzonspor Çeyrek Finale Yükseldi
03.03.2026 23:56
Fatih Tekke, Başakşehir'i 4-2 yenerek çeyrek finale çıktıkları için mutluluğunu dile getirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye'deki en güçlü kadrolardan birine karşı oynadıkları söyleyerek, "Çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-2 mağlup etti. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Olması gereken de buydu ama zor bir karşılaşma oldu. Zor olacağını biliyorduk. Türkiye'deki en güçlü kadrolardan birine karşı oynadık. Alternatifleri ve yeteneği açısından da iyi kadroları var. Genel hatlarıyla oyun içindeki alan olarak top bizde olduğu durumlarda final öncesi yapamadığımız şeyler var. Bizim açımızdan belli süreleri sene boyunca göremeyen oyuncuların sürelerini artırmak gibi bir durum da vardı. Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

"Şu an beklentilere göre önde gidiyoruz, inşallah böyle devam eder"

İkinci yarının başında beklemedikleri bir gol yediklerini aktaran Tekke, "Arkasından hızlı hücumdan bir gol daha yedik. Akabinde giren oyuncuların coşkusuyla oyun bizim lehimize döndü. Teknik adam takımıyla oynadık. Onlara da başarılar dilerim. İyi bir karşılaşma oldu. Çeyrek finale çıktık. Şimdi lige döneceğiz, sakatlarımız ve hazır olmayanlar var. Önümüzde zor maçlar var. Mental ve fiziksel hazırlanmaya devam edeceğiz. Oyun evriliyor, oyun değişiyor. Birkaç formasyon üzerinden oynanıyor, tek formasyon değil. İyi yoldayız. Kesinlikle daha iyi olabiliriz. Taraftarımız çok coşkuluydu, sağ olsunlar. Oyuncularım iyi çalışıyor. Herkes ciddi pozitif enerji saçıyor ama burada beklenti ne? Ben beklentiyi gerçekçi düzleme oturttuğumda insanlar bana kızıyor. Şu an önde gidiyoruz. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

"Onuachu'ya sahip olduğumuz için çok şanslıyız"

Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'nun son haftalarda yüklesen performansıyla ilgili de konuşan Tekke, şunları söyledi:

"Onuachu'nun bence daha fazla gol atması lazım. Öyle bir oyuncu. Onuachu'nun antrenmanı her şeyiyle antrenman. Tam bir profesyonel antrenman. Onuachu her antrenmanda yüzde yüzünü veriyor. Maçta istediklerimin bazen çok azını yapıyor, beni kızdırıyor ama antrenmanı yüzde yüz. Gol atma isteği hep var. Saygıyı, alkışı hak ediyor. İlla gol atması gerekmiyor. O mücadeleyi bize verince bize geçiyor. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Fatih Tekke, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzonspor Çeyrek Finale Yükseldi
