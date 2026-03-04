Trabzonspor Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor Çeyrek Finale Yükseldi

04.03.2026 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 4-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-2 yenen Trabzonspor'da Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Bordo-mavili takımda Felipe Augusto ile kaleci Onuralp Çevikkan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un mücadeledeki ilk golüne imza atan Augusto, "Tur atladığımız için çok mutluyuz. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sonlara doğru biraz sıkıntılı bir duruma girdik. Ancak sonrasında geri dönerek güzel bir galibiyet almayı bildik. Gol attığım ve takımıma yardım ettiğim için sevinçliyim. Farklı pozisyonlarda takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu da benim gelişimim için çok iyi bir durum. Kendimi geliştirdiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yollarına emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Brezilyalı santrfor, "Kupa önemli hedeflerimizden biri. Türkiye Kupası, ligde istediği süreyi bulamayan arkadaşlarımızın öz güven kazanmaları ve süre bulmaları adına da önemli. Ligde de en iyi yerlerde olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Onuralp Çevikkan: "Çok önemli bir galibiyet"

Trabzonspor'un 20 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan, taktik disipline bağlı kalarak önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Zor bir maç olduğunu vurgulayan Onuralp, "Çok fazla kırılma anı oldu. Taktik disipline bağlı kaldık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Çok önemli bir galibiyet oldu. Mutluyum. Hedefimiz sonuna kadar devam edip kupayı almak." dedi.

Bordo-mavili formayı giymekten duyduğu gururu dile getiren 20 yaşındaki file bekçisi, "Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Daha genç bir oyuncuyum. Her aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Geçen sene sakatlık yaşamıştım. Benim için biraz tatsız olmuştu. Ailem sürekli yanımdaydı. Mücadele ettim. Bugünleri görmek benim için çok büyük bir gurur." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Trabzonspor, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

00:47
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası
"Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
00:25
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama
''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
00:22
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu
Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 01:17:07. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.