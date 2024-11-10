Trabzonspor'da 4 yıldız birden kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'da 4 yıldız birden kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor\'da 4 yıldız birden kadro dışı bırakıldı

Sezon başından bu yana kötü gidişata engel olamayan Trabzonspor'da Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.

10.11.2024 16:39
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Kötü gidişatı bir türlü durduramayan Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan kadro dışı kararı geldi.

4 YILDIZ KADRO DIŞI

Bordo-mavili takım; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un takımdan ayrı çalışacağını açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;

"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir."

TRABZONSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

11 haftası geride kalan Süper Lig'de 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Abdullah Avcı ile başladığı sezona Şenol Güneş ile devam eden bordo-mavililer, topladığı 12 puanla şu anlık 13. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi tüm mağlubiyetlerini son 3 haftada aldı. (Göztepe, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor)

Ertuğrul Doğan, Enis Bardhi, Şenol Güneş, Trabzonspor, Enis Destan, Umut Bozok, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da 4 yıldız birden kadro dışı bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sudem melis:
    Yakında Şenol Güneş de Gider 15 1 Yanıtla
  • Cengiz kırlak:
    Oynat gençleri hocam emin ol bunlardan daha iyi 14 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    fenerbahçe Bi yendi trabzonspor bitti daha beter olun inşallah fenerbahçe ile uğraşacağınıza kendi götünüzü kurtarın Galatasaray kardeş takımınız yatın onlarada 1 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HER SENE 11 TRANSFER HEPSI BOŞ 9 0 Yanıtla
  • M T:
    bunlar yıldızmıymıs 8 0 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    yönetim ekibinizle beraber istifa edin. fotboldan zerre anlamıyonuz.. aldığınız topculadan belli futbol anlayışınız. sizlerin TS kulüpten reklam yama hevesiniz var o belli 6 2 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    şenol bey günah keçilerini buldu …. Her türlü kendinden başka herkesi suçlamaya devam…!!! MaaşAllah herkeste bunu yutuyor, insanları aptal yerine koyuyor resmen şenol bey… siz uyuyun!!! Başkan Allah rızası için şu şenola gözü doyması için 100 milyon tl ver gönder yoksa takımı küme düşürecek bu aç…!!! 3 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Şenol hoca ne yapsın.. Tamam bankalar birliğine olan borçlar sıfırlandı güzel de.. Ya diğer rakiplere kıyasla yapılmayan transferler. Arada uçurum var kadro kalitesi çok düşük yapılan transferlerin tamamı ligi ilk on içinde bitirebilecek düzeyde. 2 1 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    densvile nasıl bu kadar tahammül ettiniz? Bardhi ye nasıl forma verdi senin gibi bir hoca Şenol Güneş? 2 1 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Futboldan doguttuniz insanı daha çok var kadro dışı bırakılacak topçu.Bunlari transfer edenode 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trabzonspor'da 4 yıldız birden kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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