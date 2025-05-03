Trabzonspor'da Ekonomik Dengesizlik Krizi

- Ertuğrul Doğan: " Trabzonspor'un en büyük sorunu gelir-gider arasındaki dengesizlik"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

" Fatih Tekke'yi tebrik ediyorum"

"5 oyuncumuza ciddi teklifler var"

"Bankalar Birliği borcunu kapatmayıp, Osimhen'e Galatasaray 15 verdi, 20 verip alabilirdim"

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören

"Altyapımızı umut ışığı olmuştur"

Trabzonspor'un borcu 5 milyar 323 milyon TL

TRABZON - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün en büyük sorununun gelir-gider arasındaki dengesizlik olduğunu belirterek, önemli bir çıkış yakalayan Teknik Direktör Fatih Tekke'yi tebrik ettiğini söyledi. Doğan, ellerindeki 5 oyuncuya ciddi transfer teklifleri olduğunu belirtti.

Trabzonspor 58. Olağan Genel Kurulu Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan kurulu üyeleri katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından divan kurulu faaliyet raporu okundu.

Trabzonspor'un borcu 5 milyar 323 milyon TL

Denetleme kurulu adına söz alan Muhammet Zeki Paşaoğlu, bordo-mavili kulübün 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla borcunun 5 milyar 323 milyon TL olduğunu açıkladı.

Mahmut Ören: "Altyapımız umut ışığı olmuştur"

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzon'da sıkça tartışılan konuların başında altyapı meselesi olduğunu belirterek, "Çok çeşitli fikirler konuşulur, tartışılır. Ancak konuşulması gereken asıl mesele, bilimsel bir altyapı felsefesiyle bu yapıyı güçlendirmek olmalıdır. Kulüpleri mali açıdan en çok yoran yabancı futbolcu transferleri olurken, en çok gururlandıran da altyapıdan yetişen oyuncularımızın A Takıma katılmalarıdır. Ne yazık ki, son yıllarda altyapımızdan yetişen oyuncularımız olmasına rağmen bu oyuncuları A Takım'a kazandırma konusunda yeterince başarılı olamadığımızı da söylemeliyiz. Bu durumun ciddi biçimde irdelenmesi, araştırılması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Rahmetli Özkan Sümer'in vizyonuyla kurulan bu akademi, yalnızca Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun da geleceğine ışık tutmaktadır. U19'un başarısı Özkan Sümer Futbol Akademisi'ndeki yapının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Türk futbolunun borç yüküyle boğuştuğu bu dönemde altyapımız bizler için bir umut, bir çıkış kapısıdır" dedi.

Karadeniz ekibinin son yıllarda haksızlıklar yaşadığına dikkat çeken Ören, "Trabzonspor'un son yıllarda yaşadığı haksızlıklar, hakem hataları artık anlık hataların ötesine geçmiş, sistematik bir engelleme ve hakkaniyetsizlik zinciri halini almıştır. Her maçta, her pozisyonda yaşanan 'tesadüfler' artık kaderin cilvesi değil, kasıt işareti olarak görülmektedir. Trabzonspor, Karadeniz'in coşkulu dalgalarından, Trabzon'un mütevazı sokaklarından doğan bir efsanedir. Bugün milyonlarca sporseverin gözünde hak ve adalet mücadelesinin simgesidir. Bu simgeyi yaralayan haksızlıklar karşısında susanlar, yarın tarih önünde hesap verecektir. Başta TFF ve Merkez Hakem Kurulu olmak üzere tüm futbol otoritelerine sesleniyoruz; Sahada alın teri döken sporcuların emeğini, milyonların tutkuyla bağlı olduğu bu kulübü, haksız kararlarla yerle bir etmenize asla izin vermeyeceğiz. Trabzonspor, bu oyunlara yem olmayacak kadar büyük ve köklü bir camiadır" ifadelerini kullandı.

Yabancı futbolcu konusunda ise Mahmut Ören, "Türk futbolcusuna yabancı kalan TFF yönetimi göreve gelir gelmez, yabancı oyuncu sınırını kaldırarak ilk büyük hatasını yapmıştır. Süper Lig'i öyle bir hale getirmiş ki, sahada İstiklal Marşı'nı okuyacak oyuncu kalmamıştır" diye konuştu.

Ertuğrul Doğan: "Artık bu mutluluğu bir kenara park etmeliyiz"

Mahmut Ören'in konuşmasının ardından söz alan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor U19 Takımı'nın ortaya koyduğu başarıya değinerek, "İnanılmaz bir emek harcandı. Başarının temelleri var elbette. Biz yönetim kurulu olarak onların önünü açtık. Turnuva da yabancı oyuncusu bulunmayan tek takım Trabzonspor'du. Bu herkes tarafından saygıyla karşılandı. Anadolu'nun çocuklarıyla yola çıktık ve önemli bir başarı elde ettik. İnşallah bu sezonda U19 Takımımız liginde şampiyon olacak. Artık bu mutluluğu bir kenara park edip, bu çocuklarımızın A Takım'a geçişlerinde daha kontrollü ve baskıcı olmadan A Takım Teknik Direktörümüzün kontrolünde bu süreci geçirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Fatih Tekke'yi tebrik ediyorum"

Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacaklarını hatırlatan Başkan Doğan, "Bunu ayırmak lazım. Fatih Tekke geldikten sonra çok başarılı bir süreç getiriyor. Kendisini tebrik ediyorum. Buraya kadar gelinen süreçte sahada sizlere mahcup olduğumuzu skorlar aldık. Bizlerde çok üzüldük. Tekrar özür diliyorum" açıklamasında bulundu.

"Trabzonspor'un sorunu gelir ve gideri arasındaki dengesizlik"

Ekonomik konulara da değinen Doğan, "Trabzonspor'un asıl problemi gelir ve gideri arasındaki dengesizliktir. 30-35 milyon Euro arasında Trabzonspor'un bir geliri var. 95-100 milyon Euro arası bir gideri var. 5 milyar 300 milyon civarında bir borcumuz var. Trabzonspor her yıl hem bu borcun faizini ödemek durumundaydı. Faizlerde yüksek olması bizim dönemimize denk geldi. Yıllardır biriken vergi borcunun faizi var. Maliye Bakanımız bu konularda hassas. İlk geldiğimizde bedelli sermaye artırımıyla birlikte Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olduk. Bizden sonra çıkacaklarını söyleyen kulüpler var. SPK'da yürüttüğümüz çalışma ile 3.2 milyar bir gelir bekliyoruz. Bu çalışmayla birlikte mayıs ayını sonu ve haziran başlarında Trabzonspor'un borcu 2 milyar civarına gelecek. Bu borcu sıfırlayacak ve üzerine para koyacak kadar projelerimizde hazır" ifadelerini kullandı.

"Gelir getirecek projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Kartal ve Akyazı projeleriyle ilgili bilgi veren Ertuğrul Doğan, "Kartal projesinden yıllık 15 milyon Euro gelir bekliyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelir ise bugün itibarıyla 18 milyon TL, orada hayata geçireceğimiz proje tamamlanmasıyla 15 milyon Euro gelir bekliyoruz. Stadyumumuzun karşısında bulunan Akyazı'da ise 180 dönüm arazinin tahsisi ise tamamen Trabzonspor'a yapıldı ve tapular alındı. Ben buraları Trabzonspor'a gelir getirecek hale getirmek. Stadyumun tahsisini aldık ve artık Trabzonspor'a aittir. Stadyumun olduğu arazinin tamamını da Trabzonspor'a kazandırdık. İki firma ile görüşüyoruz. Gelir getirecek şekilde Trabzonspor kazandırmak istiyoruz. Buraların satılmasını istemiyorum. Bunu hep birlikte tartışacağız ve birlikte karar vereceğiz. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin de tamamının Trabzonspor'a tahsis edildi. 19 dönüm arazi bizimdi şimdi oradaki işgalci olduğumuz 50 dönümlük arazinin de tapusunu aldık" değerlendirmesinde bulundu.

"Bende Osimhen 20 verebilirdim"

Başkan Doğan, gelir-gider dengesizliğini gidermek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Birçok proje, birçok arazi kazandırsak da sorun çözülmüş değil. Problemin çözülmesi için gelir-gider dengesini sağlamamız lazım. Elimizdeki 5 oyuncuya ciddi teklifler var. Bu oyuncuları satabiliriz. SPK'da çalışmalarımız var. Sponsorluk projelerimiz var. Sorunlar bitmedi, sorunların bitmesi için herkesin desteği lazım. Taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışabilirdim. Transferde hatalar oldu. Şunu yapabilirdik. Bankalar Birliği borcunu kapatmayıp, Osimhen'e Galatasaray 15 verdi, 20 verip alabilirdim. Çözüm bunlar değil, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunları tek başıma değil, sizin desteğinizle halledebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.