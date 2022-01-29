Trabzonspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı.
Antrenman, 5'e 2 çalışmaları ve çift kale maçın ardından sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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