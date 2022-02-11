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Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

11.02.2022 19:10
Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 gerçekleştirdi. Bordo-mavililerin antrenmanı çift kale maçıla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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