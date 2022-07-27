Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak - Son Dakika
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Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak

27.07.2022 18:03

Trabzonspor'da uzun süredir kadroya alınmayan Yunus Mallı ile yollar ayrıldı. Kulüp yaptığı açıklamada, Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiğini ve futbolcuya 10 taksit halinde 7 milyon lira tazminat ödeneceğini ifade etti.

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi.

TAZMİNATI 10 TAKSİTTE ÖDENECEK

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

YUNUS MALLI, KASIMPAŞA'DA

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya imza atan Yunus Mallı için, İstanbul ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Yunus Mallı, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi
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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak - Son Dakika
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