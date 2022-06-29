Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti - Son Dakika
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

29.06.2022 20:20
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

Trabzonspor, Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon hareketleriyle başladı.

Futbolcuların pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarıyla sona erdi.

Takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti - Son Dakika
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