Trabzonspor'dan 4 Yeni Transfer! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'dan 4 Yeni Transfer!

01.07.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Darnel Karadeniz'i aldı.

Trabzonspor, futbolcular Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Darnel Karadeniz'i renklerine bağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu Melih Kabasakal'ın kesin transferi konusunda Gaziantep FK ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp, Gaziantep FK'ya sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 22 milyon 500 bin lirayı üç taksit halinde ödeyecek.

Orta saha oyuncusu Melih ile opsiyon hakkı Trabzonspor Kulübüne ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı aktarılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026/2027 futbol sezonunda 30 milyon 575 bin lira garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 37 milyon 628 bin lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2028/2029 futbol sezonunda 43 milyon 672 bin 500 lira garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Samet Akaydin ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı

Serbest statüde yer alan 32 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydin ile opsiyon hakkı Trabsonspor'a ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Yapılan anlaşmaya göre savunma oyuncusuna, 2026/2027 futbol sezonunda 43 milyon 500 bin lira ve 2027/2028 futbol sezonunda 53 milyon 875 bin lira garanti ücret ödenecek.

Açıklamada, opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde ise Samet Akaydin'a 2028/2029 futbol sezonunda 60 milyon 100 bin lira garanti ücret ödeneceği, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,6'sı oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Metehan Mimaroğlu ile 1+1 yıllık anlaşma yapıldı

Serbest statüdeki sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Trabzonspor'a ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2026/2027 futbol sezonunda 27 milyon lira garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027/2028 futbol sezonunda 35 milyon lira garanti ücret ödenecektir." denildi.

Thierry Darnel Karadeniz ile 5 yıllık anlaşıldı

Serbest statüde yer alan 18 yaşındaki Thierry Darnel Karadeniz ile 5 yıllık anlaşma yapıldı.

Anlaşmaya göre hücum oyuncusuna, her bir sezon için 80 bin avro garanti ücret, ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 80 bin avro imza ücreti ödenecek.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Karadeniz, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan 4 Yeni Transfer! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Murat Ongun’un “Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar“ iddiasına yalanlama Murat Ongun'un "Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar" iddiasına yalanlama
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Ayşe Tokyaz’ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı

13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
13:03
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 14:42:42. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan 4 Yeni Transfer! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.