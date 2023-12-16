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Trabzonspor'dan Bakasetas transferiyle ilgili açıklama - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Bakasetas transferiyle ilgili açıklama

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anastasios Bakasetas hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulüp, etik dışı ve spekülatif haberlerin hem kendilerine hem de futbolcularına zarar verdiğini belirtti.

Trabzonspor\'dan Bakasetas transferiyle ilgili açıklama
16.12.2023 - 11:23,
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Trabzonspor'dan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anastasios Bakasetas hakkında basında yer alan haberlerle igili açıklama yapıldı. Bakasetas'ın transferi ile ilgili sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı dile getirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir" denildi.

Kaynak: DHA
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