Trabzonspor'dan Hakem Kurulu'na Sert Tepki

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluna (MHK) tepki gösterdi.

Saral, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'deki maçlarda aleyhlerine hakem hataları yapıldığını ileri sürdü.

Taner Fikret Saral, açıklamasında şunları kaydetti:

"Merkez Hakem Kurulunun rezillikleri artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı. Trabzon'da, Gaziantep'te, İzmir'de, Alanya'da, İstanbul'da. Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz. Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman yapınızla bize hesap vereceksiniz. İster sahanın içinde olsun ister dışında. Kulübümüze yönelik kurduğunuz her planı ifşa edeceğiz. Bu kirli oyunların, taraflı yönetim anlayışının ve arkanıza aldığınız gücün bedelini, Türk futbol kamuoyu önünde hesap vererek ödeyeceksiniz. Artık yeter. Türk futbolunun iliklerine kadar işlemiş bu adaletsizliğe teslim olmayacağız. Trabzonspor camiası, milyonlarca inançlı taraftarıyla bu düzene boyun eğmeyecektir."