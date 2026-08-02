Trabzonspor'dan İki Önemli Kutlama - Son Dakika
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Trabzonspor'dan İki Önemli Kutlama

Trabzonspor\'dan İki Önemli Kutlama
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Trabzonspor, kuruluşunun 59. ve Süper Lig'e yükselişinin 50. yılını coşkuyla kutladı.

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bugün burada tarihimizin iki önemli dönüm noktasını birlikte yaşamanın gururunu yaşıyoruz. Trabzonspor'umuzun Süper Lig'e yükselişinin 50'nci yıllı ve şanlı kulübümüzün kuruluşunu büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59'uncu yıl dönümünü ile Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Kulübün ilk şampiyonluğunu anlatan özel sunumlar ve şampiyonluk kupalarının sergilendiği organizasyon gerçekleştirilirken, 1975-1976 sezonunun yönetici, futbolcu ve kulüp emektarlarının katılımıyla söyleşiler düzenlendi.

Programda konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne ilişkin, "Bugün burada tarihimizin iki önemli dönüm noktasını birlikte yaşamanın gururunu yaşıyoruz. Trabzonspor'umuzun Süper Lig'e yükselişinin 50'nci yıllı ve şanlı kulübümüzün kuruluşunu büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Öncelikle, onursal başkanımız Mehmet Ali Yılmaz döneminde yapılan tesisler, sağ olsun var olsun çok zamanında çok önemli bir tesis yapmış Trabzon'a. Biz de geldikten sonra elimizden geldiği kadarıyla Trabzon'umuza özellikle şunun altını çizeyim; basında sürekli konuşulduğu için belediye başkanımız, bakanlarımız, herkes Trabzonspor'un tesislerde kalabileceğini söyledi. Kimse bizi oradan bir şekilde çıkarmak için uğraşmadı. Bazı buna benzer şeyler konuşuluyor. Bize her türlü konuda yardımcı olmak için her an her dakika bizden gelen talebi yerine getirmek için bizimle beraber çalışıyorlar. Sağ olsun var olsunlar" dedi.

'150 DÖNÜMLÜK BİR YER BULMAK İMKANSIZA YAKIN'

Başkan Doğan, yeni tesis projesiyle ilgili de, "Bizim istediğimiz Avrupa standartlarında Trabzonspor'umuza yakışan, önümüzdeki 50 yıl Trabzonspor'un ihtiyaçlarına yetebilecek bir tesis lazım. Bunun için böyle bir metrekarede bir yer lazım. Trabzon'umuzun mevcut coğrafi yapısı belli. 150 dönümlük bir yer bulmak imkansıza yakın bir şey. Böyle bir yer yok. Oluşan şartlar itibarıyla en iyi yer şu anki stadyumun yan tarafındaki arazi. 'Stat ile tesis yan yana olur mu?' deniliyor. Haklı görüşler var. Saygıyla karşılıyorum. Korunaklı bir şekilde idmanların yapısını vs. dışarıdan takip etmemiz lazım. Bununla alakalı çalışmalarda proje ekipleri tarafından yapılıyor" şeklinde konuştu.

'MUHAMMED SALAH İLE ANLAŞMA YOK'

Kulübün transfer sürecine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğan, Nwaiwu'ya beklediklerini teklifin gelmediğini belirterek, "Nwaiwu bizim önemli oyuncumuz. Beklediğimiz teklif gelmediği için satmayı düşünmüyoruz. Beklediğimiz seviyelere gelirse değerlendiririz. Genç oyuncularında hepsini takımda olacakmış gibi de düşünmeyin. Bir kısmını da alıp kiralayacağız" ifadelerini kullandı.

Adı Trabzonspor ile anılan Mısırlı oyuncu Muhammed Salah ile ilgili olarak ise Doğan, "Süreç devam ediyor diye bir şey söylemedim. Durumu anlattım, anlaşma yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan İki Önemli Kutlama - Son Dakika

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