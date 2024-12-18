Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Yüzü Göremedi - Son Dakika
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Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Yüzü Göremedi

Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Yüzü Göremedi

Trabzonspor, ligin ilk 8 deplasman maçında galibiyet alamayarak tarihinin en kötü performansını sergiledi.

18.12.2024 09:44
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon deplasman maçlarında beklentilerin altında kaldı. Bordo-mavililer, sezonun ilk 8 deplasman maçında galibiyet yüzü göremeyerek kulüp tarihinin en kötü dış saha performansını sergiledi.

Trabzonspor, Galatasaray karşısında deplasmanda son dakikalarda yediği golle 4-3 mağlup ayrıldı. Sezonun ilk yarısında dış sahada oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Karadeniz ekibi, bu süreçte oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer konuk olduğu son 4 müsabakada ise rakiplerinden puan almayı başaramadı.

Deplasmanda galibiyete hasret bir sezon

Trabzonspor'un deplasmandaki bu kötü grafiği, taraftarlar arasında hayal kırıklığına neden oldu. Özellikle sezon başında yapılan transferlerle büyük umutlarla sezona başlayan bordo-mavililer, dış sahada istediği sonuçları bir türlü elde edemedi. Takımın gol yollarındaki sıkıntısı ve defans hattındaki zaaflar, deplasman maçlarında alınan başarısız sonuçların en önemli nedenleri arasında yer aldı.

Kulüp tarihinin en kötüsü

Bu sezon deplasmanda galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, kulüp tarihinde ender rastlanan bir performans sergiledi. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig tarihinde daha önce bu kadar kötü bir deplasman başlangıcı yapmamıştı. Dış sahadaki kötü sonuçlar, Trabzonspor'un genel sıralamadaki durumunu da olumsuz etkiledi.

Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de deplasman oynadığı maçlar şöyle:

Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0

Eyüpspor: 0 - Trabzonspor: 0

Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0

Atakaş Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1

Göztepe: 2 - Trabzonspor: 1

Çaykur Rizespor: 3 - Trabzonspor: 1

Alanyaspor: 2 - Trabzonspor: 1

Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3 - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Yüzü Göremedi - Son Dakika

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