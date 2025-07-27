Trabzonspor Erzurum Kampını Tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarının Erzurum etabını tamamlayan Trabzonspor, bu gün itibariyle çalışmalarını sonlandırdı.

Bordo-mavili takım Erzurum'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını bugün 10.00'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Sabah antrenmanında, Ümraniyespor maçında ilk onbirede sahaya çıkan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken diğer oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı. Karadeniz ekibi 31 Temmuz 2025 Perşembe günü Trabzon'da yeni sezon hazırlıklarına sürdürecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında şimdiye kadar 4 hazırlık müsabakası oynadı. Trabzon'da Dinamo Tiflis ile 1-1 kalırken, Erzurum'da yaptığı 4 müsabakada ise; Araz Nahçivan'a 3-2 yenildi, Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 mağlup etti. İran temsilcisi Persepolis ile 0-0 berabere kalan bordo-mavili takım son hazırlık maçında ise Ümraniyespor'u 3-1'lık skorla yendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Erzurum kampı ile ilgili yaptığı son değerlendirmede, "Burası yurt dışından daha iyi oldu. Gayet güzel geçti. Erzurum'a geldiğimiz için eleştirilmiştik. Ülkemizde çok güzel kamp yerleri var. Bir tanesi de Erzurum. Başka kulüplerin de yurt dışına çıkmasına gerek yok. Hem paramız da içerde kalır. Ligin üst seviyesinde takımları hazırlık maçları için bir arada tutabilirlerse çok daha iyi olur" dedi. - ERZURUM