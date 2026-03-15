Trabzonspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla başladı. Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON