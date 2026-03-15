Trabzonspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.