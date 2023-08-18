Süper Lig'e Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı transfer etti.

2 MİLYON EUROYA TRANSFER ETTİLER

Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Karagümrük A.Ş.'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 2.050.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

34 MAÇA ÇIKTI

Rayyan Baniya, Fatih Karagümrük formasıyla 34 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 7 sarı kart gördü.