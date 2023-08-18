Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı transfer etti - Son Dakika

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı transfer etti

Son Güncelleme: 18.08.2023 15:19

Süper Lig'e Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı transfer etti. Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildirimde, Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. 24 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük formasıyla 34 maça çıktı ve 2 gol attı.

Süper Lig'e Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı transfer etti.

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Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Karagümrük A.Ş.'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 2.050.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

34 MAÇA ÇIKTI

Rayyan Baniya, Fatih Karagümrük formasıyla 34 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 7 sarı kart gördü.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı renklerine bağladı

Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı transfer etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı transfer etti - Son Dakika
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