Trabzonspor - Fenerbahçe Derbisi Hakkında

14.02.2026 20:34
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ederken taraftarlar stadyumu doldurdu, maç öncesi etkinlik düzenlendi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Samsunspor deplasmanından galibiyetle döndükleri maçın ilk 11'ini bozmadı. Bordo-mavililer, sahada Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Muçi ve Onuachu 11'i ile yer aldı.

Karadeniz ekibinde, sakatlıkları olan Visca ve Zubkov maç kadrosunda bulunmazken, iyileşen Stefan Savic ise ligde 4 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'de 2 değişiklik

Fenerbahçe ise ligde geçen hafta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı isimle sahaya çıktı.

Geçen hafta kart cezası nedeniyle görev yapamayan Milan Skriniar ile İsmail Yüksek ilk 11'e dönerken, Çağlar Söyüncü ve Nene yedeğe çekildi.

Fenerbahçe karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertli takımda Archie Brown ve Edson Alvarez kadroda yer almadı. Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.

Taraftarlar stadı doldurdu

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya oldukça ilgi gösterdi.

Yüksek fiyatlarına rağmen satışa çıkan biletlerin tamamına yakınını kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kişilik kapasitesi olan stadyumu doldurdu.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Fenerbahçe taraftarının alınmadığı stadyumda misafir takım tribününde de bordo-mavili taraftarlar yer aldı.

Maç öncesinde Papara Park'ta özel bir etkinlik düzenlendi. DJ Burak Yeter'in Trabzonspor için hazırladığı özel eserlerle taraftarlar keyifli anlar yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu protokol tribünde karşılaşmayı izledi.

Cardozo'ya plaket

Trabzonspor'un davetlisi olarak kente gelerek Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen bordo-mavili ekibin eski futbolcusu Oscar Cardozo'ya kulübe verdiği emekten dolayı başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından plaket verildi. Cardozo, plaketi aldıktan sonra taraftarları "Bize her yer Trabzon" diyerek selamladı.

Karşılaşma öncesinde kentte yapılan bir sokak röportajında, "Sevgililer Günü'nü eşiniz ya da sevgilinizle geçirmek mi yoksa Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izlemek mi?" şeklindeki soruya, eşi yanındayken "Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iki tane aşkım var. Birisi Türk bayrağı, birisi de sevgili eşim. Eşim de fanatik Trabzonsporlu. Eşimi her zaman bulabilirim ama Trabzonspor-Fenerbahçe maçını her zaman bulamam. Bu hafta maça gideceğim." yanıtını veren Mehmet Ziya Odabaş ile eşi İnci Odabaş, Trabzonspor'un davetiyle müsabakayı birlikte izledi.

Her iki takımın futbolcuları, TFF tarafından hazırlanan ve üzerinde "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazının bulunduğu pankartla sahaya çıktı.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

19:58
