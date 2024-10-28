Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkartılacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Platinum-B: 5.000
VIP Platinum-A/C: 4.500
VIP Gold: 3.750
VIP Silver: 3.000
Batı: 1.250
Doğu: 900
Fırtına: 800
Güney-Kuzey Kale Arkası: 400
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Fenerbahçe Maç Biletleri Satışa Çıkıyor - Son Dakika
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