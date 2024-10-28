Trabzonspor-Fenerbahçe Maç Biletleri Satışa Çıkıyor

Spor

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkartılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum-B: 5.000

VIP Platinum-A/C: 4.500

VIP Gold: 3.750

VIP Silver: 3.000

Batı: 1.250

Doğu: 900

Fırtına: 800

Güney-Kuzey Kale Arkası: 400