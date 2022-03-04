Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

04.03.2022 19:20
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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