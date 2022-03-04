Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.