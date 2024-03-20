Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Tutuklanan Taraftarın Babası: Fenerbahçelilerin Gönlü Olsun Diye Tutuklama Oldu - Son Dakika
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Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Tutuklanan Taraftarın Babası: Fenerbahçelilerin Gönlü Olsun Diye Tutuklama Oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Tutuklanan Taraftarın Babası: Fenerbahçelilerin Gönlü Olsun Diye Tutuklama Oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasına isyan etti. Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye tutuklama oldu. Bu çocuklar Trabzonspor için sahaya gidiyor. Sahada bu çocuklara yumruk, tekme atan oyuncular ceza almayacaksa bu ülkenin ekmeğini yemesinler.

20.03.2024 17:41  Güncelleme: 17:47
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Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve ifadesinin alınmasının ardından tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, "Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye benim oğlum tutuklandı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe arasında Trabzon'da oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-2'lik galibiyetiyle sona eren müsabakanın ardından konuk ekibin sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda bordo-mavili taraftarın sahaya girmesiyle olaylar çıkmıştı. Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran 13 taraftar, karşılaşma sonrasında kamera kayıtlarından tespit edilenek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 13 taraftar, 2 gün süren sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirilmişti.

Mahkeme sonrası tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasına isyan etti. Bu yaşananları onaylamalarının mümkün olmadığını söyleyen baba Taşkın, "Biz yaşananlar olsun istemiyoruz. Bir kere oldu. Videolara baktığımızda bizimkiler oyunculardan dayak yemiş. Futbolcular orada karate yapmış. Oğlum 3 gündür gözaltındaydı. Mahkemeye geldik, 3 gün cezalarını çektiler bırakırlar diye düşündük. Tutuklandılar, tepkimizi de gösterdik ama yapacak bir şey olmuyor. Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye tutuklama oldu. Bundan sonrası artık Trabzonspor'a kalmış bir durum. Bu çocuklar Trabzonspor için sahaya gidiyor. Sahada bu çocuklara yumruk, tekme atan oyuncular ceza almayacaksa bu ülkenin ekmeğini yemesinler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Engin Taşkın, Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Hukuk, 3.Sayfa, Toplum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Tutuklanan Taraftarın Babası: Fenerbahçelilerin Gönlü Olsun Diye Tutuklama Oldu - Son Dakika

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