Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, stada geldi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, bugün saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kamp yaptığı otelden ayrılan bordo-mavililer, geniş güvenlik önlemleri altında Kadıköy'e geldi ve maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL
