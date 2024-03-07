Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Konuk Takım Taraftarlarına İzin Verilmeyecek - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Konuk Takım Taraftarlarına İzin Verilmeyecek

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının 30. haftasında konuk takımın taraftarları stadyuma alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun mart ayı toplantısında alınan kararla, maçın riskli müsabaka kategorisinde değerlendirilmesi ve misafir takım taraftarının alınmaması kararı verildi. Karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

07.03.2024 17:45  Güncelleme: 17:50
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu mart ayı toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya bu maçta da devam edilmesine karar verildi.

Bordo-mavili ekibin sahasında 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Konuk Takım Taraftarlarına İzin Verilmeyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Konuk Takım Taraftarlarına İzin Verilmeyecek - Son Dakika
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