Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Olaylara Karışan 7 Kişi Adliyeye Getirildi

- Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya girerek olaylara karışan 7 kişi adliyeye getirildi
TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü akşamı Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmasının ardından tribünden atlayıp sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldıran 12 taraftardan 7'si gözaltı işlemlerinin sonrasında bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.
Trendyol Süper Lig'i n 30. haftasında Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması istenmeyen olaylara sahne oldu. Sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğü ile biten maç sonrası futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda bordo-mavili taraftar sahaya girdi. Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 12 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken H.Ç. (20), Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran E.T. ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak Trabzonsporlu taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M., O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı. Gözaltına alınan 12 taraftarın 2 gün süren sorgularının ardından bugün 7'si sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi.
Öte yandan yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldıran E.T.'nin başkasına ait Passolig ile maça girdiği, tribünden atlayan ilk taraftar olan maskeli H.Ç.'nin ise Almanya'dan karşılaşmayı izlemek için Trabzon'a geldiği öğrenildi.
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