Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren taraftarlar adliyeye çıkarıldı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren taraftarlar adliyeye çıkarıldı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren taraftarlar adliyeye çıkarıldı

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olmasının ardından sahaya giren ve futbolculara saldıran 12 taraftar, gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında maskeli olan ve korner direğiyle saldıranlar da bulunuyor.

20.03.2024 09:36  Güncelleme: 09:38
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Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü akşamı Trabzonspor'un kendi saha ve seyirci önünde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmasının ardından tribünden atlayıp sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldıran 12 kişi taraftardan 7'si gözaltı işlemlerinin sonrasında bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.

17 Mart günü Papara Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma istenmeyen olaylara sahne oldu. 3-2 Sarı-lacivertli İstanbul ekibinin üstünlüğü ile biten maç sonrası futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda Bordo-mavili taraftar sahaya girdi. Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 12 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken H.Ç. (20), Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyuncu Mert Müldür'e saldıran E.T. ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M., O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı. Gözaltına alınan 12 taraftarın 2 gün süren sorgularının ardından bugün 7'si sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Öte yandan yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldıran E.T.'nin başkasına ait Passolig ile maça girdiği, tribünden atlayan ilk taraftar olan maskeli H.Ç.'nin ise Almanya'dan karşılaşmayı izlemek için Trabzon'a geldiği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren taraftarlar adliyeye çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren taraftarlar adliyeye çıkarıldı - Son Dakika
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