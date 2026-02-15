Trabzonspor, Fenerbahçe\'ye 3-2 Yenildi

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Üzücü bir akşam. Taraftarlarımızı mutlu etmek galibiyet için buradaydık. Galibiyet için buradaydık. Maçın tamamına baktığımızda aslında hak etmediğimiz bir sonuçla ayrıldık, çok net. Oyunun ilk 15 dakikası baskımız olmadı açıkçası. Gittiğimiz ilk top da kaleye gol oldu ama akabinde karambolden yediğimiz yine pozisyon hatasından. Bazen ne yaparsanız yapın bazen olmaz. Neticesinde kaybedilmiş 3 puan var ama oyun olarak böyle güçlü bir kadroya karşı ne şekilde basmaya çalışırlarsa çalışsın, oynamaya çalışan bir Trabzonspor var. Her şeyiyle bu oyundan memnunum ama hatalar oluyor. Bugün de nasibimiz böyleymiş. 3 şut, 3 gol, mağlup olduk" dedi.

'3 PUAN İSTİYORDUK AMA BUGÜN OLMADI'

Trabzonspor'un gayet iyi yolda olduğunu kaydeden Tekke, "Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum ama ligin başı olmuş olsa açıkçası oyun herkesi memnun ederdi. Tabi çok kritik anlar. Her şeyden önemlisi 3 puan istiyorduk ama bugün olmadı. Devam etmek istiyoruz. Önümüzde zor maçlar var. Genç kadromuz var. Devamlı bunu vurguluyorum. Ama oyunun hemen hemen ilk 15 dakikası hariç diğer maç bitimine kadar olan oyunun hepsinden açıkçası memnunum. Kaybettik, bazen kaybederken birçok şeyi deneyimlemek zorundasınız. Çünkü maç öncesi de söyledim. Bu tip maçlarda evet taktikler rakipler açısından da var bizim açımızdan da var hepsi gerçekleşti. Bu anlamda güçlü bir Trabzonspor var. Ama anlarla ilgili deneyime ihtiyacımız var. O deneyimleri de böyle hata yaparak, öğrenerek bugün ağır bir faturalı öğrenme şeklimiz oldu. Üzgünüz ama Trabzonspor'umuz gayet iyi yolda. Daha çok maç var. Elimizden geldiğince tekrar kalkıp bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız" diye konuştu.

DOMENICO TEDESCO: ÇOK ZORLU BİR LİG

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligin çok zorlu olduğunu belirterek, "Şampiyonluk yarışı ile ilgili hiçbir şey söylemem. Çünkü her maç zor. Ligin ilk yarısına baktığımızda aslında bazı puan kayıpları yaşamıştık. Mesela Kasımpaşa maçındaki 11'e 10 oynamamıza rağmen o maçı kazanamamıştık. Dolayısıyla bu ligde hiçbir maç kolay değil. Kimse bize 3 puan hediye etmeyecek. Rakiplerimiz alın size 3 puan demeyecek. Herkes mücadele ediyor. Çok zorlu bir lig. Dolayısıyla tebrik etmem gerekiyor bu ligdeki takımları. İnanılmaz takımlar, inanılmaz stadyumlar var. Kocaeli bir önceki deplasman maçımız, orada nefes kesen bir atmosfer vardı, bugünkü maçta nefes kesen bir atmosfer vardı. Çok fazla tutku var tribünlerde. Bizler hepimiz Türk futbolu adına bu anlamda gurur duyabiliriz. Performansımız hakkında şunu söyleyebilirim, iyi bir dönemden geçiyoruz. Odağımız yüksek. Bugünkü maça da iyi bir başlangıç yapmıştık. Rakibimiz girdiği ilk pozisyonda golü attı ve 1-0 yenik duruma düştük. Muçi'ye atılan uzun bir top sonrasında golü yedik. Kolay değil aslında belirtmiş olduğum gibi maça iyi bir başlangıç yapmıştık, önde baskı yapıyorduk, top bizdeydi. Pozisyonlar üretiyorduk. ve bunları yaparken kolay değil 1-0 geriye düşmek. Ama odağımız yüksekti. Bu akşam sadece bu maçı kazandık, başka bir şey kazanmadık. Daha yapmamız gereken çok fazla işimiz var" ifadelerinde bulundu.

'KAZANMAK İÇİN BURAYA GELDİK'

Domenico Tedesco, namağlup serisinin sürmesine yönelik soruya ise, "Tabi ki kazanmak için buraya geldik. Kazanmak istiyorduk. Çünkü beraberlik bizim için yeterli değil. Ama tabi ki maç içerisinde farklı koşullar olabiliyor. Mesela bu kadar erken 1-0 geriye düştüğümüzde o an aslında beraberlik bile isteyebiliyorsunuz. Çünkü zor bir atmosferde iyi bir takıma karşı oynuyorsunuz. Ama bizler her sabah uyandığımızda oynayacağımız maçları kazanmak için oynuyoruz. Eğer zaten böyle olmasa yataktan çıkmanın bir anlamı yoktur" yanıtını verdi.