Trabzonspor, Final Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Gaziantep'e hareket edecek.
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