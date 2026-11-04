Trabzonspor, Freiburg karşılaşması öncesi son antrenmanı sakatların yokluğunda yaptı - Son Dakika
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Trabzonspor, Freiburg karşılaşması öncesi son antrenmanı sakatların yokluğunda yaptı

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Trabzonspor, Freiburg karşılaşması öncesi son antrenmanı sakatların yokluğunda yaptı
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Trabzonspor, Freiburg karşılaşması öncesi son antrenmanı sakatların yokluğunda yaptı
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında yarın Freiburg ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladı. Sakatlıkları süren oyuncuların katılmadığı antrenmanda taktik çalışma yapıldı; karşılaşma Papara Park'ta saat 20.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında yarın karşılaşacağı Freiburg maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basın mensuplarına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle tedavi ve bireysel salon çalışmalarını sürdüren Aral Şimşir, Arseniy Batagov, Franculino Dju, Ruslan Malinovskyi, Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Okay Yokuşlu katılmadı. Tim Jabol Folcarelli ise dinlenme ve bireysel salon çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor ile Freiburg arasında yarın Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Kaynak: DHA
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