Trabzonspor Futbol Akademisi, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için çalışıyor

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Trabzonspor Futbol Akademisi, basın ile bir araya geldi
TRABZON - Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi Sorumlusu İlker Erdem, geleceğe yönelik oyuncuları en iyi şekilde önce bordo-mavililere ve Türk futboluna kazandırmak amacında olduklarını söyledi.
Gelecekte Trabzonspor'un A takımının bir parçası olmak isteyen gençlerin yetiştirildiği Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi Sorumlusu İlker Erdem burada akademinin işleyişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdem, 20 Ekim'de Doublepass'ın gelmesiyle daha doğru yolda ilerledikleri bir sistem olarak akademilerine uyarlamaya çalıştıklarını belirterek, "Daha önceki yıllarda tek tesis olduğu için tek direktörün tek hakimiyeti altında olabiliyordu. Fakat şu anda bir direktörün veya buranın sorumlusu olan bir kişinin akademiye tamamıyla hakim olma şansı yok. Biz Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'ni yetiştirme olarak gördüğümüz, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni geliştirme olarak düşündüğümüz ve daha sonra sonuçlandırma biçiminde U-19'dan, A takıma geçiş veya başka kulüplere transfer edilecek oyuncularımızın son durağı olarak belirledik. Akademimizi planlarken bize sunulan sistem bizim için çok önemli. Burada bir sistem oturtulması ve geleceğe yönelik oyuncuları en iyi şekilde önce Trabzonspor ve ardından Türk futboluna kazandırmak amacındayız. 6 haftalık raporlar eşliğinde toplantılar yapıyoruz. Sadece oyuncu değil, tesisin kurumsallaşması adında bütün birimlerle ilgili toplantılar yapıyoruz. Doublepass buraya geldiği zaman bize diretme ya da bir dayatmaları olmadı. Bireysel ve online toplantılar yaptık. Daha sonra onlar bu bilgilerle burada bulunan tesisleri de gezerek bize bir organizasyon planlaması çıkarttı. 3 yönetim şekli belirledik. Sonrasında kendimiz bir yönetim şeması oluşturarak buna da Flatolarşi adını koyduk. Burada asla tek adamlık yok, asla tek başına hareket etmek yok. Planlı, organizasyonla ve sistemle gidiyoruz. Toplantı sonucunda kararları değerlendirip kulübümüze fayda sağlayacak kararlar almaya çalışıyoruz. Trabzonspor'da akademide yılda çıkartacağımız 2-3 oyuncu Trabzonspor'umuz için büyük bir katkıdır. Bunun derdindeyiz, bunun mücadelesindeyiz. Bu işin sistem, planlama ve organizasyonu böyle devam etmelidir. 8 scoutumuz il dışında, 3+1 scoutumuz Trabzon'da. Yapılması gerekenler öyle çok kolay şeyler değil. Biz kolaya kaçıp da bize 5 yıl sabredin diye demiyoruz. En kısa zamanda nasıl yapabiliriz bunun peşindeyiz. Yapmak için de sorumluluk alarak devam edeceğiz. Lisanssız gözlem gruplarında 104, lisanslı gözlem grubu oyuncu sayımız 74, gelişim grubu oyuncu sayımız 95, U-19'daki oyuncu sayımız 25 olmak üzere akademimizde toplam 298 oyuncumuz var. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın akademiye olan ilgisi, alakası, güveni ve bu güvenin sonunda 'Adaletli olun, benden ne isterseniz isteyin' sözü bizim asla aklımızdan çıkmıyor. Adalet bu akademinin bundan sonra oluşabilecek en önemli noktasıdır. Hata yapabiliriz, eksik yapabiliriz ama asla yanlış yapmayacağız" diye konuştu.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz ise, "Bizler yönetim kurulu olarak bu imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Bu imkanlar sonucunda elde edilecek olan başarıların ne olacağını hep birlikte inşallah yakın zamanda göreceğiz. Altyapı konusu uzun soluklu bir iş. Ama biz yönetim kurulu ve Başkanımız Ertuğrul Doğan da olmak üzere inşallah verilen bu önemin ve değerin meyvelerini kısa zamanda toplayacağız. Başarılı olacağımıza inanıyorum ki olmamamız için hiçbir neden yok. Bunun sonuçlarını ilerde inşallah göreceğiz" şeklinde konuştu.
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