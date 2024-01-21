Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray bugün saat 19.00'da Trabzon'da karşılaşacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR'da Alper Çetin ve Serkan Olguncan eşlik edecek. - İSTANBUL