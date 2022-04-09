Trabzonspor, Gaziantep'e gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, Gaziantep'e gitti

09.04.2022 00:57
Trabzonspor, Gaziantep'e gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e gitti.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e hareket etti. Saat 16.30 sıralarında Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile Gaziantep'e hareket eden bordo-mavili takımda 22 futbolcu yer aldı.

Vitor Hugo kafilede yer aldı

Sezonu kapattığı ileri sürülen Vitor Hugo, Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Gaziantep kafilesine dahil edildi. 1 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sezonu kapattığı ileri sürülen Hugo'nun bir ay içinde iyileşip sahalara dönmesi bordo-mavilileri mutlu etti. Avcı ile görüşen oyuncu oynama isteğini iletti.

Kafilede 22 futbolcu yer aldı

Trabzonspor'un Gaziantep FK kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Kart cezalısı olduklarından dolayı Siopis, Bakasetas ve Djaniny kafilede yer almadı. Bordo-mavili kafilede şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Erce, Arda, Serkan, Peres, Puchacz, İsmail, Hugo, Denswil, Hüseyin, Ahmetcan, Dorukhan, Berat, Hamsik, Yunus Mallı, Abdulkadir Ömür, Visca, Yusuf, Kouassı, Nwakaeme, Cornelius, Koita" - TRABZON

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Trabzonspor'a sis engeli Trabzonspor'a sis engeli Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Gaziantep'e gitti - Son Dakika


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