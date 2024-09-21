Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı için antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

21.09.2024 22:29
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Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile son buldu. Bordo-mavililer, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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