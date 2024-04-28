Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu - Son Dakika
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Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu

Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-2 yenerek galibiyet elde etti. Onuachu'nun hat-trick yaptığı maçta Trabzonspor, üstünlüğü ele geçirdi ve önemli bir galibiyet aldı.

28.04.2024 21:41
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- Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın pasında Onuachu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

61. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında Onuachu'nun vuruşunda kaleci Nita, topu çeldi.

65. dakikada ceza sahası içindeki Onuachu'nun pasında ceza yayı üzerinde Bardhi'nin şutunda top filelere gitti. 2-2

66. dakikada Visca'nın sağ kanattan penaltı noktasına doğru ortasında Onucha topu ağlara yolladı. 3-2

68. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında topu göğsüyle önüne alan Onuachu, düzgün bir vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Nita'nın sağından filelerle buluşturdu. 4-2

Hakemler: Direnç Tunusluoğlu, Alexs Taşcıoğlu, İbrahim Bozbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Batista Mendy, Denswill, Arif Boşluk, Berat Özdemir (Umut Güneş dk. 46), Bardhi, Fountas (Trezeguet dk. 46), Visca (Orsic dk. 74), Pepe (Fernandez dk. 74), Onuachu (Enis Destan dk. 79)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Umut Bozok, Kerem Şen, Mehmet Can Aydın, Enis Destan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gaziantep FK: Nita, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy (Ömürcan Artan dk. 84), Nicolas Nkoulou (Figueiredo dk. 76), Deian Sorescu, Salem M'Bakata, Jamiro Monteiro (Ogün Özçiçek dk. 76), Maxim, Mustafa Eskihellaç (Gradel dk. 84), Denis Draguş (Badji dk. 90)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Markoviç, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Deian Sorescu (dk. 12), Draguş (dk. 21) (Gaziantep FK), Onuachu (dk. 51, 66 ve 68), Bardhi (dk. 65) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Maxim, Ogun Özçiçek (Gaziantep FK), Bardhi (Trabzonspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu - Son Dakika
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