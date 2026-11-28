Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlığını Thomas Reis yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktik antrenman yaptı. Thomas Reis yönetimindeki çalışmada dar alanda oyun da denenirken bordo-mavililer yarın saat 12.30'da hazırlığını tamamlayacak.
TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yapıldı.Bordo-mavililer, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: DHA
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