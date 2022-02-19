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Trabzonspor kayıp yaşamak istemiyor - Son Dakika

Trabzonspor kayıp yaşamak istemiyor

19.02.2022 10:43
Trabzonspor kayıp yaşamak istemiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen bordo-mavililer son iki maçta beraberlikle ayrıldığı Alanya deplasmanında 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Lig'de oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Denswil, İsmail Köybaşı ile Fode Koita'nın tedavileri sürüyor.

12'nci randevu

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Alanyaspor 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor ise 2 karşılaşmadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlikle bitti. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi 2 kez galip geldi, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Avcı, Trabzonspor'un başında Alanya'da ilk deplasmanına çıkıyor

Trabzonspor'un başına geçtiği günden itibaren Karadeniz ekibinde önemli çıkışa imza atarak zirveye taşıyan Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına geçmesinin ardından galibiyet alamadığı Alanyaspor karşısında bu kez kazanmak istiyor. 10 Kasım 2020'de iş başı yapan deneyimli çalıştırıcı Trabzonspor'un başında iki kez karşılaştığı rakibi karşısında evinde 3-1'lik mağlubiyet ve 1-1'lik beraberlik elde etti. 7 Kasım 2020'de deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından takımın başına geçen Avcı, Karadeniz ekibiyle ilk Alanya deplasmanına çıkacak.

Edin Visca ilk peşinde

Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atan, son 3 maçı ise boş geçmeyen Edin Visca, Aytemiz Alanyaspor karşısında golle buluşması halinde Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maçta gol sevinci yaşamış olacak. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor kayıp yaşamak istemiyor - Son Dakika Spor


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