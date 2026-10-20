Trabzonspor ilk 8 haftada 5 gol yedi, Onana son 3 lig maçında kalesini kapadı - Son Dakika
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Trabzonspor ilk 8 haftada 5 gol yedi, Onana son 3 lig maçında kalesini kapadı

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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 8 haftasında 5 gol yiyerek en az gol yiyen takım oldu. Kamerunlu kaleci Andre Onana, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında kalesini gole kapatarak son 3 lig maçında geçilmedi; bordo-mavililer 2012-2013'ten sonra ilk 8 haftada en az gol yedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında en az gol (5 gol) takım konumunda bulunan Trabzonspor'da kaleci Andre Onana performansıyla beğeni kazandı.

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Kamerunlu kaleci, bu sezon lig maçlarında rakiplerine kolay geçit vermedi.

Andre Onana, ligin ilk 8 haftasındaki Gençlerbirliği, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında kalesini gole kapadı. Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor ve Başakşehir maçlarında birer gol yiyen Onana, sadece Amed Sportif Faaliyetler maçında 2 gole engel olamadı.

Son 3 maçta geçilmedi

Andre Onana, ligde son 3 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 ve Papara Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçlarda kalesini kapadı.

Bordo-mavililer 2012-2013'ten sonra en az gol yediği dönemi yaşıyor

Trabzonspor, ligde 8. haftalar itibarıyla 2012-2013 sezonundan sonra en az gol yediği dönemi yaşıyor

En son 2012-2013 sezonunda ilk 8 haftada 4 gol yiyen Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda bu dönemde 6, 2014-2015 sezonunda 11, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 10, 2017-2018 sezonunda 21, 2018-2019 sezonunda 11, 2019-2020 sezonunda kalesinde 10 gol gördü.

Bordo-mavili takım, 2020-2021 sezonunda 15 gol, 2021-2022 sezonunda 8, 2022-2023 sezonunda 11, 2023-2024 sezonunda 11, 2024-2025 sezonunda 6, 2025-2026 sezonunda da 6 gol yedi.

Kaynak: AA
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