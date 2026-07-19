Trabzonspor Kadın Takımı\'na Yeni Transfer

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Başak İçinözbebek'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, Kadın A Milli Takımı'mızın önemli isimleri arasında yer alan 32 yaşındaki futbolcu Başak İçinözbebek'i kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, milli sporcunun 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
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