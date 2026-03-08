Trabzonspor, Karşıyaka'yı Yendi - Son Dakika
Trabzonspor, Karşıyaka'yı Yendi

Trabzonspor, Karşıyaka\'yı Yendi
08.03.2026 17:00
Trabzonspor, Süper Lig'de Karşıyaka'yı 89-79 mağlup ederek 21. haftayı galibiyetle kapattı.

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Uğur Akyıldız

TRABZONSPOR: Reed 24, Berk Demir 7, Yeboah 14, Hamm 5, Taylor 11, Tinkle 6, İsmail Cem Ulusoy 10, Batu Bircan 2, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 10

KARŞIYAKA: Sokolowski 20, Samet Geyik 12, Gordic, Bishop 9, Moody 6, Young 15, Serkan Menteşe, Manning 14, Ege Özçelik, Alston 3, Mert Celep

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

DEVRE: 44-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-49

Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Trabzonspor evinde konuk ettiği Karşıyaka'yı 89-79 mağlup etti.

Mücadeleye etkili başlayan bordo-mavililer, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda ritmini artıran Trabzonspor, 23 sayı üreterek soyunma odasına 44-32'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta savunma sertliğini artıran ev sahibi ekip, 26 sayılık performansla farkı açtı ve final periyoduna 70-49 önde girdi. Son çeyrekte Karşıyaka farkı azaltmaya çalışsa da Trabzonspor ürettiği 19 sayıyla parkeden 89-79 galip ayrıldı. Trabzonspor'da Reed 24 sayıyla hem takımının hem de maçın en skorer ismi olurken, Karşıyaka adına en fazla sayı üreten oyuncu 20 sayıyla Sokolowski oldu.

Kaynak: DHA

