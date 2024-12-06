Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2 Beraberlik - Son Dakika
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Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2 Beraberlik

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Goller Banza ve Nwakaeme'den.

06.12.2024 22:26
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada gelişen Kasampaşa atağından savunmadan dönen topu iyi takip eden Nuno da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

66. dakikada Edin Visca'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Enis Destan'ın şutunda top kalecide kaldı.

72. dakikada ceza sahasına giren Visca'nın kale önüne gönderdiği topa Banza'nın vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.

74. dakikada Rodrigues'in top oyundayken Enis Destan'a ceza sahası içinde yumruk atması sonucu hakem Zorbay Küçük VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada penaltıyı kullanan Banza, topu ağlarla buluşturdu. 1-1

81. dakikada Malheiro'nın ceza sahasına ortasında Nwakame kafayla topu filelere gönderdi. 2-1

90. dakikada Sadiku'nun kale sahasına yerden pasında Nuno da Costa'nın şutunda top ağlara gitti. 2-2

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

Trabzonsqor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Ozan Tufan dk. 90), Serdar Saatçı, Batahov, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram (Enis Destan dk. 46), Visca, Draguş (Nwakaeme dk. 46), Cham, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Umut Güneş, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku (Sadık Çiftpınar dk. 84), Yasin Özcan, Rodrigues (Brekolo dk. 84), Gökhan Gül (Barak dk. 84), Fall, Cafu (Loret Sadiku dk. 69), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Bahtiyar Aras Özden, Taylan Utku Aydın

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Cafu (dk. 38 pen.), Nuno da Costa (dk. 90)(Kasımpaşa), Banza (dk. 77 pen.) Nwakaeme (dk. 81) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Opoku, Nuno da Costa, Rodrigues (Kasımpaşa), Cham, Serdar Saatçı (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2 Beraberlik - Son Dakika
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