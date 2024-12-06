Trabzonspor-Kasımpaşa: İlk Yarı Sonucu 0-1 - Son Dakika
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Trabzonspor-Kasımpaşa: İlk Yarı Sonucu 0-1

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Kasımpaşa'ya 38. dakikada penaltı golüyle 0-1 yenik durumda.

06.12.2024 21:12
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Rodrigues'in ortasında ceza sahası içinde Fall'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

22. dakikada Malheiro'nun pasıyla ceza sahası içine giren Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

34. dakikada Draguş'un uzak mesafeden vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

37. dakikada Uğurcan Çakır'ın Nuno da Costa'yı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cafu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçi, Batahov, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram, Visca, Draguş, Cham, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Nwakaeme, Ozan Tufan, Umut Güneş, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Fall, Cafu, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Brekalo, Erdem Çetinkaya, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Loret Sadiku, Bahtiyar Aras Özden, Taylan Utku Aydın, Barak

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Cafu (dk. 38 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Opoku, Nuno da Costa (Kasımpaşa), Cham (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor-Kasımpaşa: İlk Yarı Sonucu 0-1 - Son Dakika

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