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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.02.2022 15:06
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından top çalma ve pas çalıştı. İdman program dahilinde yapılan çalışmalarla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Cumartesi, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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