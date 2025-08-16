TRABZONSPOR, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.
Bordo-mavililer yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?