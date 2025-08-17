Trabzonspor - Kasımpaşa Rekabeti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 32 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 57 kez havalandırırken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.

Trabzonspor, İstanbul'daki 16 maçın 6'sını kazandı

Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında oynadığı maçlarda bariz bir üstünlük kuramadı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanındaki 16 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. 6 maç eşitlikle sonuçlanırken, 4 karşılaşmayı da ev sahibi takım kazandı.

Trabzonspor, rekabette dış sahada 28 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

Son 6 lig maçında Kasımpaşa üstün

İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise Kasımpaşa üstün.

Son 3 sezonda oynanan 6 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 3 maç berabere, 1 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken, İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.

Geçen sezon Papara Park'ta oynanan karşılaşma 2-2, İstanbul'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.